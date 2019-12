Żenujące! Polański robi z siebie ofiarę: Nie napadałem na żadne kobiety. Sam musiałem się bronić!

Znany reżyser Roman Polański w weekendowym wydaniu "Gazety Wyborczej" mówi o gwałcie na 13-letniej Samancie Geimer. Sytuacja miała miejsce w 1977 r., jednak reżyser nie poniósł za to odpowiedzialności. Mało tego, niektóre lewicowo-liberalne autorytety próbują go bronić.

"Odpokutowaliśmy tę sprawę. Ja, ona i jej matka – bo prasa i ją oskarżała, że umalowała córkę i do mnie przyprowadziła"-mówi reżyser w rozmowie z Jarosławem Kurskim i Adamem Michnikiem.

"Wiele razy za to przepraszałem, wyrażałem skruchę. Była ugoda. Wielokrotnie stawałem przed sądem. Siedziałem w więzieniu. Jak widać, dla moich czynów nie ma przedawnienia"-ubolewa Roman Polański. Filmowiec skarży się, że kolejne oskarżenia o molestowanie seksualne to „następstwa tego, co zdarzyło się z Samanthą Geimer w Los Angeles”. "ZDARZYŁO SIĘ"? Oczywiście, "samo" się zdarzyło?