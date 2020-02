Żenujące! Kukiz, kogo ty bronisz?

Pfft 14.2.20 21:23

Widzę panie "mp", że aktualnie wszystkie ręce na pokład. Aż tak was przeraża ta jednocyfrowa przewaga Dudy w sondażach? Jedyną żenującą rzeczą tutaj są te spazmatyczne, emocjonalne wstawki co dwa zdania wywiadu, żeby nie daj Boże czytelnik nie zaczął sam interpretować wypowiedzi Kukiza.



... Ale w sumie to kontynuujcie, kontynuujcie. Aktualnie robicie dla Dudy mniej więcej to samo, co lewicowe media dla Komorowskiego, gdy nagle do nich dotarło, że może realnie przegrać.