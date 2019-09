,,Totalne zbydlęcenie'' rysownika Polityki. Chciał uderzyć w Kaczyńskiego, a zażartował z chorych ludzi

Lennon 16.9.19 19:03

No ale przecież to jest akurat prawda.

Wg statystyk z poprzednich wyborów w szpitalach psychiatrycznych wygrywał zawsze PiS.

Dla równowagi w więzieniach - PO.



Ale stawiam, że jakby Mleczko podpisał budynek "więzienie białołęka", wołany tekst to byłby "Donald! Donald!", to uznalibyście to za świetny dowcip.