Zełenski do Putina: W ukraińskim Donbasie nie będzie rzezi

Janek 13.12.19 11:28

Wojna na Ukrainie - to o czym nam nie mówią

spiritolibero.neon24.pl/post/151927,wojna-na-ukrainie-to-o-czym-nam-nie-mowia

Mówiąc o Ukrainie wielu od razu ma na myśli rzekomą wojnę , pomiędzy Rosją a Ukrainą, o której trąbią mainstreamowe media na Zachodzie (więc oczywiście także w Polsce). To oczywisty fałsz, tak samo jak fałszem są rzekome powiązania Trumpa z Rosją.

Gdyby faktycznie toczyła się jakaś wojna miedzy Rosją a Ukrainą to dawno by się już skończyła. Jak powiedział Putin w rozmowie z Manuelem Barroso w 2014r (ówczesnym szefem Komisji Europejskiej) - gdyby Rosjanie chcieli to rosyjskie czołgi byłyby w Kijowie w dwa tygodnie i żaden poważny polityk czy analityk na Zachodzie nie kwestionował tych słów.

Na Ukrainie toczy się wojna między reżimem wspieranym przez Zachód, który doszedł do władzy w Kijowie po przewrocie zorganizowanym przez Zachód, przede wszystkim USA w 2014 roku a wspieranymi przez Rosjan rebeliantami, którzy odmówili uznania tego zamachu.