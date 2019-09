Kazimierz Ujazdowski wyzywa Kasprzaka na pojedynek

Narasta konflikt między Koalicją Obywatelską a Obywatelami RP. Lider tej drugiej formacji, Paweł Kasprzak, wzywa władze Platformy do usunięcia ze swoich list Kazimierza Ujazdowskiego, byłego polityka PiS. Według niego lepszy byłby on sam, Paweł Kasprzak. Odpowiada mu Ujazdowski, stwierdzając, że Kasprzak nic nie rozumie.

"Paweł Kasprzak nie rozpoznaje, o co w tych wyborach chodzi. Chodzi o walkę z PiS-em, a nie między sobą. O to, by uwolnić kraj od władzy arbitralnej, która wyciągnie wreszcie rękę także po prywatne media" - powiedział dziś Ujazdowski, kandydat na senatora z Warszawy, jeszcze do niedawna polityk Prawa i Sprawiedliwości.