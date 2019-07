Zdecydowany głos Episkopatu. ,,Nie można tolerować profanacji symboli wiary!''

Cogito ergo sum 27.7.19 9:46

"Kościół katolicki, zgodnie z przesłaniem płynącym z Ewangelii, szanuje godność każdego człowieka, bez żadnych wyjątków."



Czyli szkalowanie kobiet, innowierców, ateistów, homoseksualistów, transseksualistów, apostatów to przejaw szacunku?

Czyli jawne nawoływanie i pochwalanie agresywnych zachowań, wspieranie kibolstwa i patologii, święcenie ich sprzętu, to też szacunek dla każdego?

A może chodzi o ukrywanie pedofilii w sutannach, i atakowanie dzieci i ludzi którzy mówią o tym procederze?



Wiecie co katole, mnie tam nie interesuje co wy robicie w zaciszu domowych, kochajcie się ze swoimi wikarymi, opowiadajcie starym babom bajki o Harrym Potterze, czy w kogo tam wierzycie, ale od przestrzeni publicznej i ludzi niezwiązanych z wami won.



A jak wam się tak bardzo Polska nie podoba, to pora wrócić do siebie, na bliski wschód.