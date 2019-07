Zdecydowane stanowisko premiera ws. wydarzeń w Białymstoku

Zerr0 23.7.19 16:12

Piss w Deklaracji Stambulskiej zobowiązał się do wyplenienia tradycyjnie rozumianych ról kobiecych i męskich.



Musimy sobie uzmysłowić - obecnie przemiany wprowadzane przez rządy w całej Europie a osłaniane propagandowo przez Sektę LGBT prowadzą - zgodnie z jawnymi deklaracjami polityków - do wytępienia białej autochtonicznej ludności Europy.



Zadaniem Sekty L:GBT jest dostarczenie pretekstów i narzędzi do przejęcia wychowania dzieci przez skrajna lewicę. Jakkolwiek by nie brzmiały ich hasła, sprowadzają sie one do jednego - do intensywnego indoktrynowania dzieci od przedszkola, do pozbawienia normalnych ludzi wpływu na ich dzieci, do kryminalizacji normalnych zachowań, mysli i idei oraz do przestawiania znaczeń słów, tak aby Myślozbrodnia była niemozliwa w Nowym Wspaniałym Świecie.



Jesteście prowadzeni do rzeźni przez te dumne korowody i pochody pod tęczową szmatą.