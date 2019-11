Zdecydowane stanowisko premiera Morawieckiego ws. cięć Trzaskowskiego. Schronisko dla psów w kryzysie!

Zosia 26.11.19 14:36

Panie Premierze, jeśli pan to zapłaci, to Czaskowski będzie dalej tak robił. Teraz nie zapłaci na kozy - to co ? To pan będzie te kozy utrzymywał z budżetu?

Tego hycla Czaskowskiego trzeba ukarać - a nie nas, bo pieniądze w budżecie są na inne cele !

Pytam co robi wojewoda mazowiecki ? Przecież ma narzędzia by zmusić PO-je-ba do pracy !