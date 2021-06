,,Zdajmy ten egzamin’’. Prezes PiS apeluje do Porozumienia

Trwa dwudniowy kongres wyborczy Porozumienia Jarosława Gowina. List do jego uczestników skierował prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Lider Zjednoczonej Prawicy przekonuje, że jeśli uda się zgodnie działać, „w dekadę nadrobimy dystans dzielący nas od najzamożniejszych krajów naszego kontynentu”.

List prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego został w czasie kongresu odczytany przez szefa Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztofa Sobolewskiego.

Jarosław Kaczyński podkreślił, że siła leży w jedności, dzięki której Zjednoczona Prawica dwukrotnie zwyciężyła w wyborach prezydenckich i parlamentarnych. Dzięki jedności właśnie, zaznaczył, Zjednoczona Prawica ma możliwość budować lepszą Polskę.

Dziś jeszcze bardziej, dodał wicepremier, potrzeba tej jedności.

- „Stoimy bowiem w obliczu z jednej strony wielkich wyzwań, a z drugiej - wyjątkowych szans. Możemy nie tylko przezwyciężyć społeczno-ekonomiczne skutki pandemii koronawirusa, ale także w ciągu 10 lat doścignąć pod kątem zamożności, mierzonej realnym dochodem przypadającym na jednego mieszkańca, najbogatsze państwa Europy Zachodniej”

- stwierdził.

- „Mamy plan, mamy program, który pozwoli nam wykorzystać tę wielką szansę na dalszy dynamiczny rozwój naszego kraju. Jest nim Polski Ład. Jeśli go zrealizujemy, jeśli wykorzystamy ogromny potencjał Polek i Polaków, to w dekadę nadrobimy dystans dzielący nas od najzamożniejszych krajów naszego kontynentu. Jest to cel ambitny, ale możliwy do osiągnięcia”

- dodał.

Realizacja tego planu będzie jednak możliwa tylko, jeśli cała Zjednoczona Prawica będzie działać zgodnie.

- „Zdajmy ten egzamin z poczucia odpowiedzialności za przyszłość Polski celując”

- apelował prezes PiS.

kak/PAP