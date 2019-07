Zbigniew Kuźmiuk: Wysoki zysk Orlenu. Co z tego mają kierowcy?

Konfederata 24.7.19 9:20

Co z tego mają kierowcy?

Słoną cenę paliwa!:) no ale na pociechę jest że całe szczęście że okradają ich pisowcy a nie platfusy. Uffff...

To jak z traktatem lizbońskim. Owszem p. Kaczyński zdradził, podpisał, ale całe szczęście! Bo inaczej podpisałby i zdradził p. Tusk! A tak to mniejsze zło wyszło bo zdradził p. Kaczyński. hehehe