Zbigniew Kuźmiuk: ,,Umowa rozwodowa'' Wielkiej Brytanii. Co dalej?

To zasadniczy punkt sporny pomiędzy UE , a W. Brytanią, według dotychczasowych zapisów pozostawanie Irlandii Północnej w unii celnej z UE, oznaczałoby, że całe terytorium W. Brytanii objęte byłoby nią objęte.

A to oznaczałoby, że W. Brytania nie mogłaby zawierać samodzielnie umów handlowych z krajami trzecimi, a takie umowy właśnie mają być remedium na ewentualne problemy gospodarcze wynikające z wyjścia z UE.

2. Premier Johnson proponuje aby Irlandia Północna pozostała w unii celnej z UE w okresie przejściowym do końca 2020 roku, a ewentualnym przedłużeniu tego stanu rzeczy będzie decydował Parlament tego kraju.

Johnson proponuje powstanie granicy na Morzu Irlandzkim, co oznaczałoby, że towary z Irlandii Północnej byłyby objęte regulacjami unijnymi , a towary z W. Brytanii już nie i to już od momentu wyjścia z tego kraju z UE.

3. I premier Johnson podsumowuje te propozycje , jeżeli UE ich nie przyjmie to W. Brytania wyjdzie z UE 31 października tego roku tyle że bez umowy, ze wszystkimi tego negatywnymi konsekwencjami dla obydwu stron.

Przypomnijmy, że najbardziej negatywne konsekwencje wyjścia W. Brytanii z UE bez umowy to:

- niepewność co do praw obywateli UE-27 mieszkających na terenie W. Brytanii, w umowie były one zagwarantowane na takim samym poziomie jak dotychczas (chodzi aż o 3,2 mln obywateli UE-27 mieszkających w Brytanii i 1,2 mln Brytyjczyków mieszkających na terenie UE)