Zbigniew Kuźmiuk: Totalna opozycja kłamie ws. neutralności klimatycznej!

west 16.12.19 9:46

Mnie w kontekście tej sprawy interesuje to, skąd się biorą statystyki mówiące o ilości zgonów spowodowanych smogiem. Jakie kryteria służą do oceny przyczyny tej choroby lub zespołu chorób.

Patrząc chociażby na ten raport widać wyraźnie słowo PRAWDOPODOBNIE.

Zatem co, najlepiej pójść ścieżką politpoprawności i zwalić na smog.

Dziwi mnie takie podejście, bo z drugiej strony mamy do czynienia z systematycznym ograniczaniem niskiej emisji.

Pamiętam lata mojego dzieciństwa, kiedy w sporym mieście kopciło wszystko. W mieszkaniu moich rodziców były dwa piece, w kuchni i kaflowy. W każdym mieszkaniu kamienicy podobnie. Niczym innym się nie grzało, na niczym innym się nie gotowało. Wszędzie kopciły huty, fabryki, koksownie. Śnieg na drugi dzień od opadów był czarny.

Obecnie mam średnia statystyczną wieku daleko za sobą i mimo życia w permanentnym, nieporównywanym do obecnego smogu jakoś na choroby płuc się nie skarżę. Palenie rzuciłem 10 lat temu i nadal mam spokój. Jeżeli w kręgu moich znajomych, rodziny są zgony to ostatnio najczęściej są to raki. Te zaś jak wiadomo swoje źródło choć mogą mieć również w smogu, to o wiele więcej kancerogenów znajdziemy w coraz powszechniejszej chemizacji każdej dziedziny życia. Jakoś nikt nie bąknie o smogu elektromagnetycznym, a ten choć niewyczuwalny nosem jest równie szkodliwy. Ba rząd chce mocno podnieść jego normy. Będziemy jeszcze szybciej wymierać, ale winny będzie ten widoczny i wyczuwalny smog. Coś czuję, że jak powieje, tak będziemy umierać. Jednego roku wskutek smogu, innego z innej wymyślonej w Brukseli czy ONZ przyczyny. Te prawdziwe przyczyny będą zawsze skrzętnie skrywane....