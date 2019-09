Zbigniew Kuźmiuk: Rząd PiS udowodnił, że dobrze zarządza finansami publicznymi

1. Wczoraj Rada Ministrów przyjęła projekt budżetu państwa, który po raz pierwszy od 1989 roku jest budżetem bez deficytu i to mimo tego, że w 2020 roku rozszerzane są wielkie programy społeczne, a także bardzo wyraźnie obniżane podatki w szczególności podatki PIT i CIT.

Projekt budżetu został oparty na konserwatywnych założeniach, przyjęto prognozę wzrostu PKB na poziomie 3,7% (choć skorygowano w górę prognozę wzrostu PKB w tym roku z 3,8% do 4%), średni poziom inflacji w wysokości 2,5%, stopa bezrobocia na koniec 2020 roku ma wynieść 5,1% (bezrobocie na koniec 2019 roku ma wynieść 5,5%), a przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wzrosnąć o 6%, nominalny wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej ma wynieść także 6%, choć nie oznacza to automatycznych podwyżek płac w tej wysokości.

2. W oparciu o te założenia ministerstwo finansów prognozuje dochody budżetowe na poziomie 429,5 mld zł , a tym samym poziomie mają być zrealizowane wydatki budżetowe, co oznacza, że będzie to budżet zrównoważony.

Oznacza to ,że od roku 2015 ( ostatniego roku rządów PO-PSL) , kiedy dochody budżetowe wyniosły tylko 289 mld zł, po 5 latach mają one wynieść o ponad 140 mld zł więcej i to jest miara sukcesu rządów Prawa i Sprawiedliwości.