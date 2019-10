Zbigniew Kuźmiuk: Ruszyła realizacja zobowiązań wyborczych PiS

Według szacunku resortu przedsiębiorczości i technologii, który jest autorem tego projektu , z tego rozwiązania może skorzystać około 300 tysięcy przedsiębiorców, a w nioski w tej sprawie do ZUS, będą mogli oni składać do końca przyszłego roku.

W ten sposób jak szacuje resort ,jeżeli z tego rozwiązania skorzystałoby wspomniane wcześniej ok. 300 tysięcy przedsiębiorców, w ich kieszeniach tylko zostałoby w 2019 roku około 1,3 mld zł.

Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych projekt ustawy zostanie skierowany do Sejmu, aby można było go przyjąć możliwie jak najszybciej, tak aby wszedł w życie od 1 stycznia 2020 roku.

Prezes partii i premier rządu przedstawili wspomniane 5 zamierzeń to jest: mały ZUS dla małych firm, 13 i 14 emeryturę , pakiet kontrolnych badań profilaktycznych dla każdego 40 latka, program budowy 100 obwodnic wokół mniejszych miast, wreszcie plan na rzecz wyrównania dopłat rolniczych.

Kolejne oprócz wspomnianego małego ZUS-u rozwiązanie, które ma przyjąć charakter ustawowy w ciągu pierwszych 100 dni nowego rządu, to potwierdzenie corocznej wypłaty 13 emerytury, a także 14 od roku 2021.

Emerytura w wysokości najniższego świadczenia ( w roku 2020 będzie to 1200 zł brutto) trafi do blisko 10 mln emerytów i rencistów, a w roku 2021 będą to już świadczenia 13. i 14.