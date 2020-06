Zbigniew Kuźmiuk: Prezydent Andrzej Duda konsekwentnie realizuje zobowiązania wyborcze

Bon w wysokości 500 zł na dziecko będzie przysługiwał wszystkim rodzinom pobierającym świadczenie w ramach Programu Rodzina 500 plus i będzie on mógł być przeznaczony na sfinansowanie usług hotelarskich albo imprez turystycznych na terenie całego kraju z możliwością jego wykorzystania do marca 2022 roku.

Jednocześnie w projekcie ustawy zawarta jest propozycja podwyższenia samego zasiłku dla bezrobotnych do kwoty 1200 zł brutto na 3 miesiące, a później na kolejne 3 miesiące do kwoty 942 zł.

Chodzi o to aby osoba bezrobotna, która straciła pracę w wyniku pandemii koronawirusa otrzymywała przez pierwsze 3 miesiące po utracie pracy sumaryczne świadczenie w wysokości płacy minimalnej czyli kwotę przynajmniej 2600 zł, jednocześnie świadczenie będzie malało wraz upływem czasu w ten sposób zachęcając osobę bezrobotną do skutecznego poszukiwania pracy.

4. W każdym wystąpieniu w obecnej kampanii wyborczej prezydent Andrzej Duda podkreśla, że startuje po to aby nikt nie cofnął Polski o pięć lat i w związku z tym tylko on gwarantuje, „że nic co dane nie będzie ani ograniczone ani odebrane”, co jest niesłychanie ważne w sytuacji kiedy jego konkurenci polityczni, co i rusz mówią o konieczności „zreformowania” programów społecznych wprowadzonych przez rząd Zjednoczonej Prawicy.