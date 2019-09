Zbigniew Kuźmiuk: Polska szybko skraca dystans do krajów UE! Wyprzedziliśmy już Grecję i Portugalię

W raporcie znajdują się miedzy innymi rozważania dotyczące skracania dystansu rozwojowego krajów Europy Środkowo-Wschodniej do krajów unijnych, z których wynika, że najszybciej robi to Polska.

Według autorów raportu SGH jeżeli utrzymamy to tempo rozwoju ( średnio będziemy się rozwijali 3 razy szybciej niż kraje Europy Zachodniej to za 14 lat dogonimy średni poziom rozwoju w krajach tzw. starej piętnastki, a za 21 lat poziom PKB na mieszkańca w Niemczech.

Oznacza to, że polska gospodarka w II kwartale tego roku, rozwijała się 4-krotnie szybciej niż gospodarki 19 krajów strefy euro i to zarówno w ujęciu rok do roku jak i w stosunku do I kwartału tego roku.