Zbigniew Kuźmiuk: Polska izolowana w Europie - to kolejny wymysł totalnej opozycji

katolik 11.2.20 12:36

Żeby w XXI w Europa nie izolowała Polski ,to trzeba dobic do europejskiej czołówki- dno mor-społ-polit popslsldwiosnanowoczesna przygotowało dla Polaków (Polacy dla Polaków) narodowy program współczesnego polskiego obozu śmierci -eutanazja aborcja gender lgbt profanacjaJezusa i Matki Bożej niszczenie Koscioła. Jest powiedziane kłade przed tobą błogosławieństwo albo przekleństwo. Dnoi i ci co na nich głosują już zaciągnęli kare porzekleństwa .