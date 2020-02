Zbigniew Kuźmiuk: Szybki wzrost polskiej gospodarki, Niemcy daleko w tyle

Dumi 4.2.20 8:57

Chcecie szybki wzrost gospodarczy Polski? 1. Obniżcie podatki do biblijnej dziesięciny w tempie 2% rocznie. 2. Wprowadzcie symboliczną opłatę dla obcokrajowców za poruszanie się po polskich drogach. 3. Wypowiedzcie umowe klimatyczną!!!. 4. Zacznijcie odważnie wprowadzać innowacyjne rozwiązania zamiast zbywać naukowców, którzy do rządu przychodzą z propozycjami (Postawić na OZE, Gaz,stopniowe odchodzenie od węgla.NIE elektrownii atomowej - STOP kolejnym uzależnianiu Polski od obcych mocarstw. 5. W Konstytucji umieśccie zapis,że bogactwa naturalne są własnością obywateli. 6. Wprowadzcie JOWy,które pozwolą usuwać polityków oszukujących obywateli. 7. W szpitalach i ośrodkach zdrowia postawcie puszki na darowizne, by pieniądze bez pośredników były w całości przeznaczane na nowy nowoczesny sprzęt i jego naprawy. Podobne rozwiązanie proponuje dla armii. 8. Zbudujcie armie gotową najpierw do obrony totalnej a dopiero później zacznijcie kupować drogie zabawki- 150 tyś. zawodowych + minimum 300 tyś. WOT. Sprzyja ku temu sytuacja czyli ochrona poprzez rotacyjną obecność wojsk amerykańskich. 9. Zacznijcie wydobywać polskie bogactwa naturalne i wykorzystywać je z korzyścią dla Polaków. 10. Módlmy się więcej do Boga.