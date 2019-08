Zbigniew Kuźmiuk: PiS 3 kroki przed opozycją

Maciek Arczyński 17.8.19 9:16

Ruskie trolle. Zamontowałem sobie programik do ochrony na telefonik. Nazywa się "Kaspersky". Takiego g... świat nie widział. Ja rozumiem, każdy orze jak może czyli szpiegowanie. No niech se tam patrzą. Ale myślałem, że przynajmniej swoje źródło informacji będą chronić. A to g..., p... badziew zrobił mi bajzel w telefoniku. Nie dość, że im zapłaciłem to jeszcze chrzanią w smartfoniku. Wy ruskie nic porządnie zrobić nie potraficie. Nawet szpiegowanie macie do d... bo jakbyście byli dobrzy to powinienem was chwalić. Jesteście najgorszym bagnem. Zadzwoniłem do nich i powiedziałem, że będę im robił opinię. Telefonik jakby co to do wglądu. Czekam tylko na forsę aby to ruskie g... wywalić na śmietnik bo się nawet "na złom" nie nadaje i zamontować co innego. Mam tylko same problemy przez nich.