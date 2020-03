Zbigniew Kuźmiuk: Perfidna obstrukcja posłów i senatorów opozycji

jozef 28.3.20 10:23

Prowokacją to jest zwolnienie księży z ZUS-u i zmiana ordynacji wyborczej. Ale po trupach do władzy, tylko na co wam taka władza jak nikt was nie będzie lubił i szanował poza płatnymi trollami. Oni was też nie lubią i nie szanują, no ale to takie prostytutki polityczne.