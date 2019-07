Zbigniew Kuźmiuk: Państwo sporo oszczędza. Polityka rządu przyniosła rezultaty

man woman albo gender 29.7.19 8:48

Ludzie rozumni zastanawiają się, jak można ciepło przyjmować zapowiedzi o „trzynastkach” dla emerytów czy też poszerzeniu programu 500+, by obejmowało już pierwsze dziecko. Ten sondaż wyjaśnia, skąd ten ogólny entuzjazm. Mnóstwo zwolenników PiS wierzy nie tylko, że pieniądze pochodzą „z rządowych funduszy”, ale też mniej niż co trzeci wyborca tej partii wie, że jest to finansowane z jego podatków.



Opublikowano sondaż panelu Ariadna dla ciekaweliczby.pl. Wynika z niego, że wyborcy PiS są całkiem na serio przekonani, że nie są zabierane im pieniądze, by potem część z nich wypłacać w postaci np. programu 500+. Wybijają się zdecydowanie na tle sympatyków pozostałych ugrupowań.



Spośród badanych sympatyków czterech ówczesnych ugrupowań, 38 proc. badanych uważa, że 500+ finansowane jest z ich podatków. 23 proc. zaś wierzy, że z podatków płaconych przez innych ludzi, natomiast 12 proc., że z „pieniędzy rządu”. 5 proc. uważa, że program opłacany jest z podatków płaconych przez firmy, 1 proc., że z innego źródła, zaś 21 proc. nie wie skąd.



Wśród zwolenników PiS tylko 29 proc. wie, że 500+ finansowane jest z ich podatków. Co piąty sympatyk rządzącej partii uważa, że program opłacany jest z podatków innych ludzi, zaś aż co czwarty sądzi, że są to tajemnicze „pieniądze rządowe”. 11 proc. uważa, że źródłem pieniędzy na program są podatki z firm.



Dla porównania, 55 proc. zwolenników PO i 37 proc. Kukiz’15 wie, że to ich pieniądze są źródłem finansowania programu. Odpowiednio 26 i 13 proc. uważa, że z podatków innych ludzi oraz zaledwie 5 i 6 proc. „z pieniędzy rządowych”. 4 proc. zwolenników PO i aż 41 proc. zwolenników Kukiz’15 nie wie, skąd są pieniądze na program.



Nie ma się więc co dziwić, że ludzie w sieci wypisują głupoty, że „PiS odebrał złodziejom i dał uczciwym polskim rodzinom” oraz że planują z tego powodu zagłosować na socjalistów ponownie. Ta masa ignorantów naprawdę w to po prosu wierzy. https://nczas.com/2019/02/25/ten-sondaz-udowadnia-ze-wyborcy-pis-to-idioci-oni-naprawde-mysla-ze-pieniadze-na-500-biora-sie-z-pieniedzy-rzadu-lub-podatkow-innych-ludzi/