Zbigniew Kuźmiuk: O płacach w NBP było głośno, o tym że bank zarobił ponad 4 mld zł na złocie, cisza

Rzeczywiście to niedawana zasoby złota w rezerwach walutowych NPB wahały się w granicach 100 ton ale w ostatnich kilkunastu miesiącach powiększyły się prawie o 126 ton do poziomu blisko 229 ton.

Jeżeli dojdzie do wprowadzenia przez USA dodatkowych obciążeń celnych na eksport Chin kierowany do USA, to polityczne napięcie będzie rosło, a to oznacza dalszy wzrost cen złota, a polskie rezerwy w złocie będą jeszcze bardziej cenne.