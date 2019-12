Zbigniew Kuźmiuk: Komisarz Janusz Wojciechowski przedstawił swój plan

Janek 11.12.19 9:00

Unijna długoterminowa wizji rolnictwa to trucie ludzi czymś, co oni nazywają żywnością, a to nie powinno nawet leżeć koło żywności.

Unia finansuje trucie ludzi poprzez żywność. Na tym procederze miliardy zarabiają korporacje, które produkują skażoną (zatrutą) żywność, oraz korporacje farmaceutyczne. Poprzez tą żywność, co roku zwiększają się nakłady na służbę zdrowia i coraz więcej ludzi schodzi z tego świata. To jest zwykła depopulacja ludności w białych rękawiczkach.

A co więcej, ludzie spędzają czas na cmentarzach na pogrzebach. Nikt nie zastawia się, jak jest rzeczywista przyczyna zgonów.



MOCNE, ogólnie dostępna i bez ostrzeżeń na etykietach "zdrowa" polska "żywność" w wykonaniu PiS i zjednoczonej prawicy wygląda tak, jak poniżej, za sprawą pierwszego truciciela Polaków z ramienia PiS min. Ardanowskiego,



System przetwórstwa Rolno Spożywczego i mafia trują Glifosatem Polaków

youtube.com/watch?v=K_g_rrV3Pmg



RÓBCIE BADANIA na zawartość Glifosatu w swoich organizmach!

youtube.com/watch?v=NJkn0QfUmoQ



Załatwiłem 15% RABAT-u na badanie glifosatu i witaminy D3 w laboratoriach ALAB

youtube.com/watch?v=yrFWfIzAO3Q



Nie głosujcie na marionetkę. Duda nic nie robi w obronie Polaków!

youtube.com/watch?v=pDtMoOESYD0