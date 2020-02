Zbigniew Kuźmiuk: Jak to z 2 miliardami zł na media publiczne było...

JS 18.2.20 8:22

Takie pieniądze na telewizję dla wszystkich Polaków są stanowczo zbyt wielkie ! Mało mają z reklam ? Obawiam się, że zaraz przyssają się do skarbca tvp prywatne spółki co to robią mało ciekawe programy dla gawiedzi, przygłupią rozrywkę, ulubioną przez prezesa tvp -marną muzykę disko-polo. A przecież żyjemy w kraju wiary w Chrystusa. Gdzie są programy pobudzające, budujące naszą zanikającą, zwłaszcza wśród młodzieży, wiarę ? Nie jakieś kolejne misiowe, pluszowe o wierze drętwe programy ale atrakcyjnie zrealizowane, wstrząsające świadomością, że KTOŚ JEST ponad nami, wysyła nam sygnały o Swojej obecności, mówi do nas, chce naszego dobra prawdziwego. Gdzie programy o wojnie jaka toczy się w naszych umysłach między siłami zła i Dobra ? To nie mity ani legendy ale prawdziwa, choć niewidzialna rzeczywistość, którą dopiero niedawno sobie uświadomiłem i przekazuje innym. Jak powiedział ks. Bliźniak - każdego dnia, w każdej chwili decyduje się gdzie nasza dusza trafi po odejściu z tego świata !

Króluj nam Chryste - NIE antychryście

