Zbigniew Kuźmiuk: Idealny czas na tzw. piątkę Kaczyńskiego

Rzeczywiście w gospodarce światowej, a szczególnie europejskiej od co najmniej kilku miesięcy, widać wyraźne spowolnienie, potwierdzają do dane opublikowane przez Eurostat dotyczące wzrostu PKB w II kwartale tego roku w poszczególnych krajach członkowskich.

Średni wzrost PKB w tym okresie w 19 krajach strefy euro wyniósł zaledwie 1,1%, a w gospodarce niemieckiej ( niezwykle ważnym rynku zbytu dla polskiego eksportu) PKB wręcz spadł w relacji do do I kwartału.

W tym samym czasie polski PKB wzrósł aż o 4,4% , a to oznacza że był dokładnie 4 razy wyższy niż średni wzrost w krajach strefy euro i wszystko wskazuje na to, ze także w kolejnych kwartałach nasza gospodarka będzie rosła znacznie szybciej niż najbardziej rozwiniętych krajach Europy Zachodniej.

Co więcej na tę stymulację fiskalną wybrano wręcz idealny czas , ponieważ jak się przewiduje największe spowolnienie gospodarka europejska będzie miała od początku II kwartału tego roku do końca II kwartału roku przyszłego.

3. Przypomnijmy ,że tzw. piątka Kaczyńskiego , to przede wszystkim 500 złotych na każde dziecko, a więc likwidacja kryterium dochodowego, które do tej pory obowiązywało w przypadku finansowania pierwszego dziecka w rodzinie ( wspomniane kryterium dochodowe wynosiło 800 w osobę w rodzinie, a w rodzinach wychowujących dziecko niepełnosprawne 1200 zł na osobę).

Kolejne dwie propozycje były zaadresowane do pracujących: pierwsza to praca na umowę o pracę i umowę zlecenie z zerową stawką podatku PIT dla osób do 26 roku życia włącznie ( rozwiązanie wejdzie w życie od 1 października tego roku), druga do wszystkich pracujących w postaci dwukrotnego podwyższenia kosztów uzyskania przychodów, a także obniżenia stawki podatku z 18% do 17% ( rozwiązanie wejdzie w życie od 1 października i będzie dotyczyło ok. 25 mln podatników podatku PIT).