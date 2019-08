Zbigniew Kuźmiuk: Historyczne wydarzenie - oprocentowanie polskich obligacji niższe niż amerykańskich

Jan 11.8.19 9:24

Przy dobrym pokierowaniu tą sytuacją staniemy się konkurencyjni dla SZWAJCARII gdzie za pieniądze złozone w BANKACH trzeba zapłacić !!! nie otrzymać odsetki a ZAPŁACIĆ.W tej sytuacji nadwyzki finasowe korporacji i innych są u nas oprocntowane w taki sposób tu opiszę 2,03 % w skali 10 lat.Tu przykład kredyt w ingbś proszę zobaczyc na otomoto wynosi ponad 20% w skali.Dotychczasowe rządy działały wg polityki Balcerowicza rzońcy i innych pożyćyć i ukraść co zostanie przejeść.Teraz pozyczyć i budować minimalizując kradzież a jemy za swoje.Tu jeszcze jedno ciekawe spostrzeżenie że ktoś kto nie spłaca kredytu okrada osobę która załozyła lokatę ..ABSOLUTNIE NIE składając lokatę 10 tysięcy bank może pozyczyć 100 tysięcy diliczając odsetki średnio 15-20%.Więc jeżeli spłaciłeś 11 tysięcy złotych oddałeś depozyt innego klienta reszta plus odsetki to VIRTUALNY DŁUG coś co materialnie nie istnieje.