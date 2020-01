Zbigniew Kuźmiuk: Dobra zmiana w rolnictwie!

Co więcej teraz ta sprzedaż nie musi dotyczyć tylko osób fizycznych (jak to obowiązywało dotychczas) ale także może być realizowana na rzecz sklepów, stołówek i restauracji zlokalizowanych na terenie województwa na terenie którego znajduje się gospodarstwo rolne.

To swoisty przełom w dotychczasowej polityce rolnej w naszym kraju, przetwórstwo produktów rolnych wyprodukowanych w gospodarstwie rolnym, było do tej pory bardzo poważnie ograniczane różnego rodzaju przepisami sanitarnymi i weterynaryjnymi. 3. Polscy rolnicy otrzymają także dodatkowe wsparcie finansowe jeszcze w tym roku jeżeli poprawią dobrostan hodowanych zwierząt i będą je wykorzystywali do przetwarzania we własnych gospodarstwach.



4. I tak jeżeli rolnik zwiększy przestrzeń do życia przypadającą na jedno zwierzę (krowę, lochę, tucznika), co najmniej o 20% w stosunku do wymaganej minimalnej powierzchni, albo zapewni zwierzętom dostęp do wybiegu lub pastwiska, to będzie otrzymywał dodatkowe środki, na każde takie zwierzę.