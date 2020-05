Zbigniew Kuźmiuk: Człowiek, który przeprowadził dwie najgorsze historie, atakuje prezydenta Dudę, który to naprawił

Huehue 1.5.20 9:45

Dlaczego kozimiuk oskarża po psl, o to samo co chce zrobić pis. Pis idzie o krok dalej, bo przy likwidacji ofe chcę wziąć spory procent.



Co z tego, że Duda obniżył wiek emerytalny, jak kasa i tak musi się zgadzać. Wiec prowadzana ppk.



Wiec pytanie sprowadzaj się do tego co lepsze.



Dłużej pracować, ale mniejsze składki. Czy krócej pracować, ale płacić większe składki.



Poza tym co wy tacy styrani. Niby Polacy, patrioci, a tylko myślenie co kraj wam może dać, i jak najszybciej tyłek na kanapie polozyc. Podobno lenistwo to grzech główny.