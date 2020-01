Zbigniew Kuźmiuk: Brexit przesądzony. Co dalej?

W Izbie Gmin kończą się bowiem prace nad ustawą o wyjściu W. Brytanii z UE (tzw. ustawa WAB), zostanie ona przegłosowana już 9 stycznia, następnie przekazana do Izby Lordów, a według nieoficjalnych jeszcze informacji Parlament Europejski, będzie głosował w tej sprawie 29 stycznia na tzw. minisesji w Brukseli.

Później odpowiednie dokumenty w tej sprawie będą głosowały Parlamenty 27 krajów członkowskich, a jednocześnie będzie trwał tzw. 11 miesięczny okres przejściowy (do końca grudnia 2020) w czasie którego UE i W. Brytania powinny wynegocjować umowę dotyczącą wzajemnych relacji handlowych.

2. Przypomnijmy, że w listopadzie i grudniu poprzedniego roku premier Johnson prowadził zdecydowaną kampanię wyborczą i zapewniał Brytyjczyków, że jeżeli uzyska większość w Izbie Gmin, to doprowadzi do Brexitu tak szybko jak to tylko będzie możliwe.