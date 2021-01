Zbigniew Girzyński zawieszony w prawach członka PiS

Poseł Zbigniew Girzyński został zawieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o aferę dotyczącą szczepień na UMK w Toruniu.

O sprawie informował „Dziennik Toruński” pisząc, że na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika zaszczepiono także pracowników niemedycznych. Wśród nich miał być właśnie poseł Zbigniew Girzyński.

O zawieszeniu posła poinformował szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski:

„Pan Poseł Girzyński decyzją Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego został w dniu dzisiejszym zawieszony w prawach członka PiS. Zasady obowiązują wszystkich”.

On sam twierdzi, że od początku do końca postępował zgodnie z obowiązującym go prawem. W tej sprawie odesłał PAP do rzecznika uczelni. Po decyzji o zawieszeniu go w prawach członka partii poinformował o tym, że 22 grudnia podobnie jak inni pracownicy UMK otrzymał od rektora uczelni list informujący o możliwości objęcia pracowników uczelni szczepieniami przeciwko koronawirusowi, z której to sposobności skorzystał. Uważa, że nie zaszczepił się poza kolejnością.

dam/nowosci.com.pl,wpolityce.pl