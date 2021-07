Hiszpański nauczyciel: Chcą mnie uciszyć, mnie i innych, bo... uczymy, że są tylko dwie płcie

- Jesús Luis Barrón López, nauczyciel biologii i geologii w publicznym liceum ogólnokształcącym w Alcalá de Henares, położonym na obrzeżach Madrytu, został zawieszony na 6 miesięcy przez inspektor rady ds. edukacji wspólnoty Madrytu – poinformował hiszpański portal okdiario.com.



Jak się okazuje nauczyciela ukarano także obniżeniem wynagrodzenia.

Jak podaje Okdiario, wypowiedzi nauczyciela biologii na temat istnienia tylko dwóch płci zostały uznane w raporcie rady ds. edukacji za "homofobiczne, rasistowskie i patriarchalne, wykazujące pogardę dla innych grup".

Na lekcjach biologii w tematyce seksualności, na którą wyraziła zgodę dyrekcja, nauczyciel przekazał swoim uczniom, „że mężczyźni rodzą się z chromosomami XY, a kobiety z chromosomami XX i chociaż mogą poddać się operacji zmiany płci, genetycznie zawsze będą mieli chromosomy XY lub XX”.

Jak się okazało, nauczyciel już kilka dni później został ukarany naganę od dyrektorki szkoły. Mieli rzekomo w tej sprawie interweniowali rodzice uczniów, którzy byli niezadowoleni z prezentacji tych naukowych faktów.

Nauczyciel przekazał, że nie chciał nikogo takimi stwierdzeniami urazić i jest gotów przeprosić, ale – jak podkreślił - dowody naukowe wyraźnie wskazują na informacje, które przekazał swoim uczniom.

Ponadto złożył on skargę do sądu w związku z tym, że poczuł się prześladowany ideologicznie. Reprezentuje go organizacja Prawników Chrześcijańskich.

- "Chcą mnie uciszyć, mnie i tysiące innych nauczycieli biologii czy innych przedmiotów, gdyż odrzucamy jednolite myślenie po totalitarnej linii ideologicznej XXI wieku" – przekazał nauczyciel portalowi Okdiario. - "To tak, jakby mnie ukarali za stwierdzenie, że Ziemia jest okrągła" – stwierdził.

mp/okdiario.com