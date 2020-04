Zatrzymano podejrzanego o wyciek danych sędziów i prokuratorów

matis89 22.4.20 14:20

Jak widzę tego pana platformersko pisowskiego to kojarzy mi się tylko ze swoją Ziobrową od Stonogi. Sojusznicza opozycja wskoczyła PISowi na głowę, wyrywają im włosy, prowadzą własną politykę zagraniczną państwa pod nosem PISu, samorządowo robią se swoje państwa oderwane od Polski i nawet mogą skakać po Ziobrowej. PIS to najbardziej lewacka i najsłabsza partia ze wszystkich mniej lewackich. Jak rządziła mniej lewacka PO to PIS siedział jak mysz pod miotłą. A ci teraz skaczą im po głowie, wyrywają im włosy.