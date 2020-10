Zatrzymanie Kucharskiego. Co mówił do Lewandowskiego? Wyciekły taśmy

Ciąg dalszy sprawy związanej z zatrzymaniem Cezarego Kucharskiego, byłego menadżera Roberta Lewandowskiego. Jak informuje „Super Express” – udało mu się dotrzeć do taśm, na których dyskutuje on z piłkarzem na temat ogromnych sum pieniędzy. Kucharski, jak przypomina onet.pl, zgodził się na upublicznianie jego wizerunku oraz podawanie pełnego nazwiska.

Jak czytamy, wypowiedzi te przekazane już zostały prokuraturze. Kucharski podejrzany jest o kierowanie gróźb wobec piłkarza, które zmusić go miały do zapłacenia 20 mln euro.

Onet Sport informował, że do zatrzymania Kucharskiego doszło wczoraj po godzinie 6:00 w jednej z podwarszawskich miejscowości. Rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie poinformował, ze chodzi właśnie o kierowanie gróźb karalnych wobec „wybitnego piłkarza, byłego klienta i współpracownika podejrzanego”, co miało go zmusić do zapłaty 20 mln euro na rzecz Kucharskiego. Śledczy badają, czy doszło do szantażu.

Teraz z kolei „Super Express” ujawnił słowa, jakie miały paśćw trakcie jednej z rozmów. Kucharski miał powiedzieć:

„20 milionów euro. Czuję, że tyle jest wart twój spokój”.

za:onet.pl,"Super Express"