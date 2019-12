Zaskakujący wpis Tomasza Lisa. ,,Niech nadchodzące urodziny Boga...''

matis89 22.12.19 13:04

Każdy stanie na sądzie po śmierci. Ale to miłe że nawet taki zatwardziały lewakoateista jak Lis w swoim cierpieniu potrafi przyznać się do Boga i przyznając się skruszenie do Boga potrafi złożyć miłe świąteczne życzenia. Oby tylko to nie było fałszywe. Niech Bóg mu wybaczy, sprzyja i uzdrowi jego ciało i duszę.