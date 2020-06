Zaskakujący sondaż. Hołownia wygrywa z urzędującym prezydentem

Portal wPolityce.pl opublikował wyniki najnowszego sondażu przeprowadzonego przez pracownię Social Changes. Wynika z niego, że gdyby w drugiej turze wyborów prezydenckich spotkali się Andrzej Duda i Szymon Hołownia, to urzędujący prezydent przegrałby minimalną liczbą głosów.

Gdyby do starcia w II turze doszło pomiędzy prezydentem Andrzejem Dudą a kandydatem KO Rafałem Trzaskowskim, to Andrzej Duda wygrałby w stosunku 51 proc. do 49 proc.