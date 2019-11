Zaskakujące słowa Merkel o relacjach z Rosją

Ryszard Olejniczak 22.11.19 16:52

"Kiedy chcemy mieć dobre sąsiedztwo z Rosją, to jest to w naszym interesie, mimo wszelkich komplikacji,"

Przecież powiedziała wszystko. Powiedziała "sąsiedztwo", a nie stosunki czy relacje. To oznacza dążenie do takiego traktowania spraw z Nemcami, jakby granica była wspólna. Powiedziała też "mimo WSZELKICH komplikacji". to znaczy mimo jakichkolwiek protestów Polski. Ale jak nie słychać zachowań polskiego MSZ - komplikacji nie będzie.