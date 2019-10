Zaskakująca wypowiedź polityka SLD o prowokacji LGBT

- Można protestować w innym miejscu, szczególnie, że był to dzień rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża i myślę, że to niezbyt odpowiednie miejsce. To dalej w jakiś sposób dzielenie Polaków, część Polaków to bardzo uraziło, część Polaków uważa, że się nic nie stało, część Polaków uważa, że to błąd - dodał polityk SLD.