Zaskakująca odpowiedź Tuska ws. wyborów

- Bo dla mnie to nie jest slogan, że to jest święto demokracji. Ja zawsze czuję taką autentyczną radość. Może dlatego, że pierwszą połowę mojego życia przeżyłem pod komunizmem, kiedy nie było możliwości wolnego wybierania - powiedział.

- Dla mnie jest też bardzo ważne, że demokracja w Polsce, niezależna od napięć politycznych, jest bardzo trwała i stabilna. Jestem o tym przekonany — podkreślił Tusk. Dodał, że jest to jego „marzenie i to nie tylko Polski dotyczy, żeby wszyscy szanowali istotę demokracji”.

- To znaczy w sumie raz wygrywa ten, raz tamten, ale ważne żeby zwycięzca nie starał się zniszczyć oponenta, tylko żeby uznał, że po wygranej i tak trzeba obok siebie czy razem ze sobą żyć i mam nadzieję, że wszyscy to zrozumieją - dodał.

- Ale nie jest to wcale jakaś najwyższa z możliwych ambicji. Myślę, że 60 procent będzie trudno osiągnąć, ale jeśli będzie wyraźnie ponad 50 procent, to już nie będzie źle — mówił

Pytany, czy wyniki do Senatu będą mocno różne od tych do Sejmu, odpowiedział, że „wie, iż tego typu strategię przyjęto przed wyborami, ale doświadczenie uczy, że - od samego początku polskiej demokracji po roku 1989, wyniki do Sejmu i do Senatu, mimo że mamy dwie różne ordynacje, są właściwie bliźniaczo do siebie podobne”.