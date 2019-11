Zapraszamy na Zaduszki za Żołnierzy Wyklętych

ZAPRASZAMY SERDECZNIE NA "VI KRAKOWSKIE ZADUSZKI ZA ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH NIEZŁOMNYCH" !



Już po raz szósty pragniemy Państwa zaprosić do Krakowa na uroczystości poświęcone Żołnierzom Wyklętym. W tym roku odbędą się one 16 listopada, w sobotę.



PROGRAM OBEJMUJE :



uroczyste upamiętnienie

- 14.00- PRZEMARSZ WYKLĘTYCH, Rynek Główny(z udziałem orkiestry Wojska Polskiego, kombatantów, pocztów sztandarowych, grup rekonstrukcyjnych wprowadzimy paradnie portrety naszych Bohaterów do Bazyliki Mariackiej)

wspólną modlitwę

- 14.30- WYPOMINKI I MSZA ŚW. KONCELEBROWANA, Bazylika Mariacka ( z udziałem chóru Hasło pod dyrekcją Teresy Majki - Pacanek)

świętowanie i integrację środowisk patriotycznych

- 17.00- GALA ZADUSZEK, Aula Jana Pawła II, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach

- koncert " RZECZPOSPOLITA NIEBIESKA" Jacka Kowalskiego (śpiew, citola, gitara) i Henryka Kasperczaka(lutnia, teorba, gitara)

- pokaz filmu "LAWINA"z udziałem reżysera Pana Jędrzeja Lipskiego

- oraz poczęstunek.



Po zakończeniu mszy św. w Bazylice Mariackiej można skorzystać z autobusu, który przewiezie gości na Galę Zaduszek do Sanktuarium w Łagiewnikach.



Współorganizatorami "VI Krakowskich Zaduszek za Żołnierzy Wyklętych Niezłomnych" są

- Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

- Instytut Pamięci Narodowej.



Uczcijmy wspólnie naszych Bohaterów, czekamy na Was.