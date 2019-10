Zapraszamy na spotkanie z Antonim Macierewiczem w Warszawie

W książce „Macierewicz – Człowiek do zadań niemożliwych” Jerzy Kłosiński, wieloletni redaktor naczelny „Tygodnika Solidarność”, ukazuje najpierw dzieje rodu Macierewiczów, by następnie doprowadzić historię do dnia dzisiejszego. Autor obnaża manipulacje i kontruje wszystkie paszkwile, jakie ukazały się na temat Antoniego Macierewicza, polityka, który w III RP stał się, „dyżurnym” obiektem nieustannych napaści lewackich i antypolskich mediów, a którego Jan Olszewski nazwał trafnie „człowiekiem do zadań niemożliwych”.