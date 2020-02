Zapraszamy na prezentację arcyciekawej książki o Karolu Wojtyle na Soborze Watykańskim II

2 marca (poniedziałek) w domu Arcybiskupów Warszawskich, u księdza kardynała Kazimierza Nycza ks. prof. Robert Skrzypczak będzie prezentował nową edycje książki "Karol Wojtyła na Soborze Watykańskim II" z przedmową abpa Marka Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego oraz ponad setką fotografii pochodzących z komputera bpa Tadeusza Pieronka z czasów Soboru. Większość z nich jest publikowanych po raz pierwszy. Karol Wojtyła i inni polscy uczestnicy soboru w różnych sytuacjach i na różnych spotkaniach w Rzymie i nie tylko.



Książka zawiera wszystkie (wzbogacone o nowe odnalezione teksty) wystąpienia wygłoszone i złożone na piśmie podczas obrad soborowych przez biskupa, a następnie arcybiskupa krakowskiego Karola Wojtyłę w latach 1962-1965. Pomagają zrozumieć lepiej sobór, jego przesłanie, jak i pontyfikat wielkiego papieża, którego setne urodziny będziemy niebawem obchodzić.



Tyle razy śpiewaliśmy mu "sto lat", "sto lat".



To wspaniała okazja, by przeżyć moment dumy i wdzięczności za to, co nam się przydarzyło.



Mieliśmy Świętego pośród siebie.



Czas na pogłębianie jego intelektualnego i duchowego wkładu w dzieje Kościoła w Polsce i na świecie.



PONIEDZIAŁEK, 2 MARCA, GODZINA 18

DOM ARCYBISKUPÓW WARSZAWSKICH przy ul. MIODOWEJ w WARSZAWIE.