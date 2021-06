Zapraszamy na Galę 25-lecia wydawnictwa Biały Kruk! Ćwierć wieku z mądrą i piękną książką!

Wydawnictwo Biały Kruk, znane między innymi ze swoich licznych książek papieskich, „Roztrzaskanego Lustra” czy „Dziejów Polski”, świętuje w tym roku 25-lecie istnienia. Leszek Sosnowski zakładając je w Krakowie w 1996 r. spełnił swoje marzenie jeszcze z czasów dzieciństwa. Urzeczywistnienie tego marzenia uniemożliwiały przez długie lata realia PRL-u. Kiedy jednak okoliczności w końcu się zmieniły, wiadomym było dla Sosnowskiego, że Biały Kruk ma być miejscem wydawania mądrych, pięknych i wartościowych książek pisanych i tworzonych w głównej mierze przez rodzimych autorów. Tak się też stało.

Leszek Sosnowski wraz z autorami Adamem Bujakiem, prof. Andrzejem Nowakiem, prof. Wojciechem Roszkowskim oraz wiceprezesem TVP Mateuszem Matyszkowiczem w specjalnej audycji na kanale TVP Historia (emisja: piątek 11 czerwca 2021, godz. 17:15) spoglądają wstecz na ostatnie ćwierćwiecze i wspólnie dokonują bilansu.

Biały Kruk już niedługo po powstaniu stał się na polskim rynku niekwestionowanym liderem w dziedzinie albumów. Wydawnictwo to od wielu lat promuje i propaguje rodzimą sztukę i tradycję. Związało się przy tym nierozłącznie ze św. Janem Pawłem II, o którym – i z którym – wydało ponad 120 książek. Śmiało można powiedzieć, że ta założona przed 25 laty oficyna stała się największym na świecie emisariuszem nauki Papieża z Polski.

Na zmieniającą się coraz mocniej rzeczywistość, w której tradycja i wartości chrześcijańskie zdają się schodzić na coraz dalszy plan, Biały Kruk zareagował poszerzając zakres tematyczny swoich książek. Wiele z nich porusza problemy obrony cywilizacji zachodniej oraz szerzy znajomość rodzimej historii, kultury i narodowego dziedzictwa. Wśród nich należy wymienić wiekopomne (zaplanowane na jedenaście tomów) „Dzieje Polski” prof. Andrzeja Nowaka, które znakomity krytyk literacki Krzysztof Masłoń nazwał „najważniejszą polską książką po 1989 r.” Podobnie wyrażał się prezydent Andrzej Duda wręczając prof. Nowakowi Order Orła Białego w 2019 r. Do tej pory wydane zostały cztery tomy „Dziejów Polski”, w których autor doprowadził literacką opowieść historyczną do śmierci króla Zygmunta Augusta. Piąty tom ukaże się w tym roku po wakacjach (obejmie dalszy okres do momentu abdykacji króla Jana Kazimierza). Premiera tej publikacji zapowiada się jako największe rodzime wydarzenie literackie tego roku.

Wielu autorów Białego Kruka dostrzega dziś zagrożenia kładące się cieniem na europejskiej wspólnocie chrześcijańskiej. W nurcie tym na szczególną uwagę zasługuje książka prof. Wojciecha Roszkowskiego „Roztrzaskane Lustro. Upadek cywilizacji zachodniej”, która na początku 2019 r. rozpoczęła głośną dyskusją społeczną i otrzymała prestiżową nagrodę „Książki Dekady”. Tematykę obrony cywilizacji podejmują także inni spośród wybitnych autorów Białego Kruka, m.in. Antoni Macierewicz, prof. Krzysztof Szczerski, prof. Piotr Gliński, prof. Krzysztof Ożóg, ks. prof. Jan Machniak, ks. prof. Waldemar Chrostowski, prof. Grzegorz Kucharczyk, Janusz Szewczak, abp Marek Jędraszewski, Jan Pietrzak, prof. Jan Żaryn, prof. Wojciech Polak czy prof. Aleksander Nalaskowski. Jest to także jedno z centralnych zagadnień podejmowanych przez nich i innych publicystów na łamach miesięcznika „Wpis – Wiara, Patriotyzm i Sztuka”, którego inicjatorem i wydawcą od listopada 2010 r. jest także Biały Kruk.

11 czerwca (piątek) o godz. 17:15 na antenie TVP Historia zostanie wyemitowany program „Ćwierć wieku z książką” o wydawnictwie Biały Kruk. Gośćmi Anny Popek będą Adam Bujak, Leszek Sosnowski, Mateusz Matyszkowicz, prof. Wojciech Roszkowski oraz prof. Andrzej Nowak.

