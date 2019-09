Zandberg z listy SLD planuje odebrać PiS socjalnych wyborców i zbudować drugą Skandynawię

Zdaniem prezesa partii Razem „w tej kampanii ludzie mają wybór po stronie opozycji: z jednej strony lewica”, która podkreśla przyszłość, „a z drugiej – Platforma, która patrzy z sentymentem na przeszłość, na to, co się faktycznie udało, ale też akceptuje sprawy, które naszym zdaniem przed 2015 rokiem były zorganizowane źle”.

Zandberg deklaruje, że „na lewicy patrzymy oczywiście na PiS krytycznie: nie podoba nam się naruszanie praworządności, ataki na prawa kobiet i mniejszości”. Zdaniem lewicowego ekstremisty „nie ma kogoś takiego, jak “wyborcy PiS”. Są różne grupy ludzi. I jest też taka grupa, która głosuje na PiS, myśląc, że to jest mniejsze zło. Bo kupili PiS-owską opowieść: „jesteśmy, jacy jesteśmy, mamy swoje za uszami, ale przynajmniej gwarantujemy programy społeczne i 500+. A jak tamci wrócą, to 500+ zabiorą i z programów społecznych nic nie zostanie”. Polaryzacja, na którą grała duża część mediów, służyła przede wszystkim PiS, bo mogli mobilizować wyborców, strasząc. Są ludzie, którzy patrzą z niesmakiem na” PiS, „ale boją się, jak będzie się żyło w Polsce po PiS-ie. Chcemy ich do siebie przekonać. Lewica to gwarancja, że prospołeczne rozwiązania zostaną utrzymane”.