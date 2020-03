Zamknięto szkoły, a co z wynagrodzeniem dla nauczycieli?

Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski poinformował, że choć od poniedziałku nauczyciele nie będą musieli przychodzić do szkoły, to należy im się wynagrodzenie, jako że będą w gotowości do pracy.

-„Apeluję zarówno do rodziców, jak i do tych młodych ludzi, którzy już często sami podejmują decyzję - nie traktujcie tych dwóch tygodni jako dodatkowych ferii. To jest czas, który ma zabezpieczyć waszych bliskich przed ewentualnym zarażeniem; wykorzystajcie to, jako szansę na pogłębienie waszej wiedzy" - mówił minister.