Zamiast prawdziwej, Kidawa-Błońska... z dykty. To zdjęcie stało się hitem!

Topek 23.2.20 20:15

Rzeźwa ze śwagrem Janem zadecydowały popszeć naszą łukochaną kandydatke na prezydętke, Kidawe, herbowej szczęki Błońskich i śwa się ze wsi do centrumu Warszawy traktorem wybrały. Zaparkowalim pod Kościołem na placu z tżema kżyrzamy i zanim nas glina zwinęła, zaczepilim 62 łosoby ło podpisy dla Małgorzaty. Nie zgadnieta co się stało ?! Podpisała nama kuźwa te liste jedna ŁOSOBA, i to baba !!! Wedłóg sądarzy kandydatkę herbowej szczęki popiera jesce 41% !! To i tak musieło było co powinna stać do nos KOLEJKA tech co jom kochajom jako i my. Pomijam tych co nas łomineli szerokim łukiem bo mielima parasol z napisem „Kadawa Końska”. Pewnie beło z tego drugie tyle. Po ty jedny godzinie z rozpaczy wzielim oba narkoze po 0,7 litry na łeb, i nas gliny wonczas na żłobek wzieny. Mycie ślauchem miłe nie jest, aleźwa prubowały wesprzeć naszom kandydatke, i 1 podpis, tyj stary baby, złożyliśwa u Butki, bo żodnego innego prefesura tam nie beło. Śwager mówi, że łuna jest mundro i wygro !