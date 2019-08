Żałosna akcja posła Łukasza Zbonikowskiego

Pisowiec 28.8.19 14:14

Co szkodzi PiS szkodzi Polsce! Co wzmacnia PiS wzmacnia Polskę!

Polska to PiS, Partia to Polska. Naród z Partią, Partia z Narodem!

Wiwat PiS! Wiwat Pierwszy Sekretarz! Niech żyje!