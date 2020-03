Zakonnice na pierwszej linii walki z koronawirusem

Przejechany na pasach przez Biedronia ciężarny gej 24.3.20 8:45



usuńcie ten komentarz!

link

"Zgoda opozycji"! Łaskawcy... A naprawdę to impotenci intelektualni, antypolscy podjudzacze i dywersanci. Co wyprawiali 4 lata temu? Baby kopały w barierki pod Sejmem, Diduszko udawał na pokaz trupa do zdjęcia, kretyn Jażdżewski porównał Kościół do "świni taplającej się w błocie, która to lubi", Tusk klepał go, a Kisiniak-Kamysz siedział tam i zęby szczerzył... Uniwersytet Warszawski? Hańba!

Widzą, ze działania rządu mają sens i teraz chcą się pod to podłączyć. A na koniec powiedzą pewnie, że to oni pierwsi tak chcieli. Banda obłudników. Śmietnik Historii. Mają jeszcze wybór - Bruksela, albo Moskwa. Ale na pewno nie Polska.



PS. A teraz proszę tego oszołoma "Katolicka Kretynizacja" i "Po raz 11-ty" o parę obłudnych cytatów o miłości bliźniego, którą właśnie rażąco naruszyłem. Ja, katol i PISior.