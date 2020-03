Zakażony pracownik Centrum Zdrowia Dziecka. Ustalanie osób, z którymi się kontaktował

ryszard 19.3.20 9:10

Praktycznie nie ma ani jednego argumentu na to, że koronawirus powstał w drodze naturalnych mutacji w organizmach zwierząt (nietoperze, łuskowce). Wszyscy Polscy wirusolodzy stanowczo zaprzeczają, że zwierzęta mogą być jego nosicielami. W tej sytuacji poszukiwanie przyczyn pochodzenia wirusa staje się paranoicznie dziwne. Trwa bowiem uporczywe milczenie w sprawie hipotezy przeciwnej, zakładającej, że koronawirus został spreparowany celowo dla zmodyfikowania struktury ludnościowej, społecznej i układu sił w świecie. A argumentów przemawiających za taką właśnie hipotezą jest wiele. Chociażby: 1. Wybiórcze działanie (ludzie starsi nieproduktywni, raczej mężczyźni) koronawirusa. 2. Agresywność potwierdzająca brak wcześniejszego kontaktu z człowiekiem. 3. Pojawił się w chwili narastania protestów społecznych wywołanych skandalicznym rozwarstwianiu poziomu życia i dostępności zdobyczy cywilizacyjnych.(Francja, Hiszpania, Włochy). 4. Jego rozpowszechnienie nastąpiło z miejsc najbardziej do tego przydatnych (Chiny ze względu na wielkość populacji i Północne Włochy w sezonie narciarskim).. 5. Pojawił się w momencie finalizowania nuklearyzacji Iranu, 6. Pojawił się w momencie przejmowania pierwszeństwa Chin w postępie technologicznym. 7. Atak wirusa nastąpił po okresie nasilonej propagandy odczłowieczania (propagowanie eutanazji, gender, i LBTG.). 8. Pandemia wybuchła w momencie . załamaniu integracyjnej roli UE. 9. Wcześniej doprowadzono do gruntownej degradacji funkcji kościoła katolickiego

Ponadto zachowania przywódców niektórych wielkich państw robią wrażenie wspierających szerzenie pandemii .przy całkowitej bierności społeczeństw ( w Polsce jednak pozytywna reakcja rządu, choćby: ochrona medyczna, „Pakiet dla przedsiębiorców i pracowników”, czy konieczne regulacje prawne). Niepokojąca jest bierność polskiego społeczeństwa i kościoła. Zorganizowany ruch społeczny (równoległy do działań służb publicznych) na rzecz przetrwania jest konieczny. W samoorganizacji społeczeństwa, nieocenioną rolę ma szanse odegrać także kościół – chociażby Telewizja Trwam i Radio Maryja z uwagi na potencjał techniczny i organizacyjny. jakim dysponuje.