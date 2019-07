Zakaz połowów dorsza w Bałtyku. Polski rząd próbuje ratować morze, ale Bruksela nie ułatwia tej walki

Od 23 lipca obowiązuje zakaz połowów wschodniego stada dorsza bałtyckiego. To decyzja Komisji Europejskiej, która zapadła między innymi z polskiej inicjatywy. We wschodniej części naszego morza bardzo zagrożona jest egzystencja dorsza, zbyt silnie poławianego. Polski rząd uważa, że KE podjęła dobrą decyzję, ale restrykcje są wciąż zbyt małe. By chronić stabilność populacji dorsza potrzebne są dalsze, bardzo poważne ograniczenia.