Zadymiarz z KOD i Obywateli RO skazany. Musi zapłacić karę grzywny

Arkadiusz Szczurek, znany działacz KOD i Obywateli RP został uznany winnym zakłócania porządku publicznego i skazany na karę grzywny. Nie stawił się na wezwanie w komendzie policji oraz nie udzielił wymaganych przez policję informacji o swoim miejscu zatrudnienia oraz nie zastosował się do pouczenia.

Do zdarzenia, o którym mowa doszło 24 lutego w Warszawie na Żoliborzu. Tam właśnie odtwarzał on zbyt głośno przemówienia telewizyjne. W samochodzie i przyczepie kempingowej zamontował sprzęt nagłaśniający, z którego korzystał do zakłócania porządku publicznego.